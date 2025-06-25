Купить 66 велосипедов ради 6 редких моделей? Познакомились с белорусским коллекционером

На что пойдет коллекционер ради покупки редких моделей? Что делают с велосипедами, проржавевшими до неузнаваемости? Съемочная группа БЕЛТА задала эти и другие вопросы коллекционеру ретровелосипедов Алексею Климу в проекте «Белорусы в кадре».
— Коллекция семьи Клим уникальна тем, что у нас есть велосипеды разных эпох, производителей. Просто разные, необычные, экспериментальные, экзотические модели. Мы собираем все, что нам нравится, ограничений нет.
Все началось с желтого велосипеда.
— Сегодня в нашей коллекции 115 ретровелосипедов. Есть и такие, которые были выпущены единично, одна модель. У другой модели было выпущено всего 8 велосипедов. Ограниченные партии, до 500 велосипедов.
Моя история коллекции началась с одного велосипеда. Когда-то я лазил на досках объявлений и увидел большой, длинный двухместный желтый велосипед. Он был самодельным, в старом стиле, и показался мне очень интересным. Покупал у фотографа, который проводил с ним разные фотосессии. Забирал где-то за городом, он был нерабочим — пришлось на месте ремонтировать и пробовать как-то доехать до Минска. И вот с того момента как-то и пошло.
Купить 52 велосипеда ради 5.
— Когда я начинал коллекционировать велосипеды, расспрашивал соседей, расклеивал бумажки, рекламки. Поэтому я, наверное, побывал на каждом участке у каждого человека [в округе. — Прим. ред.], и все, в принципе, знают, кто я такой и чем занимаюсь. Когда появляется что-то велосипедной тематики, мне обязательно об этом сообщают.
Нахожу велосипеды разными методами. Поскольку занимаюсь этим уже не один год, многие люди, не только в нашей стране, знают и помогают, где-то что-то высылают. В основном люди находят друг друга по сарафанному радио. Крупных групп, куда можно добавиться и общаться о ретро-технике, единицы — одна про вело-, одна про мото-.
А я знаю еще человек десять, которые занимаются коллекционированием и восстановлением ретро-техники. У них, как правило, немного моделей — у кого-то пять, у кого-то двадцать. В среднем это какие-то определенные велосипеды. Если человек занимается довоенными, то у него только довоенные, если харьковскими — то только харьковские. А мы смешиваем все вместе, потому что нам интересна вся история.
Был один случай. Я тогда ездил по деревням и познакомился с мужчиной, мы созвонились, и он сказал: «Приезжайте ко мне, у меня есть пара велосипедов». А в гараже их оказалось 14. Мне из них нужен был только один, но обязательное условие было, чтобы я забрал все. Опять же, мужчина пообещал, что, если я заберу все из этого гаража, то мы поедем в другой гараж в другом городе и там посмотрим другие велосипеды. Мне пришлось купить все 14 велосипедов ради одного, который меня действительно интересовал. А в другом гараже оказалось еще 52, и их тоже пришлось купить все — ради еще пяти велосипедов.
Реставрация может занять не один год.
— Реставрацию проходит каждая модель. Иногда попадаются такие, от которых остался просто кусок ржавого металла, порой даже непонятно, что это был за велосипед. Соответственно, он полностью разбирается, проходит определенные уровни очисток, прочисток, удаления ржавчины, восстановления родных ретродеталей. Если их не хватает, ищем. В итоге получается очень красивая, правильная модель.
Как таковая очистка, переборка и починка велосипеда занимает день, с утра до вечера. Но что-то редкое, что надо доукомплектовать, — это может длиться не один год.
Поскольку у нас нет отдельного помещения, музея, где модели могли бы стоять в сухом месте, конечно, их приходится доставать, избавлять от пыли. Они все покрыты спецсоставами — воском, полиролями, чтобы не ржавели, не гнили.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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