Купить 66 велосипедов ради 6 редких моделей? Познакомились с белорусским коллекционером

Был один случай. Я тогда ездил по деревням и познакомился с мужчиной, мы созвонились, и он сказал: «Приезжайте ко мне, у меня есть пара велосипедов». А в гараже их оказалось 14. Мне из них нужен был только один, но обязательное условие было, чтобы я забрал все. Опять же, мужчина пообещал, что, если я заберу все из этого гаража, то мы поедем в другой гараж в другом городе и там посмотрим другие велосипеды. Мне пришлось купить все 14 велосипедов ради одного, который меня действительно интересовал. А в другом гараже оказалось еще 52, и их тоже пришлось купить все — ради еще пяти велосипедов.