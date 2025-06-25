Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России

«Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно и права их детей на образование обеспечивает страна исхода. Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами», — отметил он.