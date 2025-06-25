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Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Семьи мигрантов, дети которых не ходят в школы, должны уезжать из России, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно и права их детей на образование обеспечивает страна исхода. Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами», — отметил он.

Согласно Конституции и Семейному кодексу родители и опекуны обязаны дать детям основное общее образование. Это распространяется в том числе и на семьи мигрантов.

«У нас же таким образом нарушаются права сотен тысяч детей, находящихся на территории России. Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», — добавил глава СПЧ.

Ранее замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в МВД с предложением выдворять из России семьи мигрантов, если их дети не посещают образовательное учреждение без уважительных причин.

Новые требования для детей мигрантов

Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

По данным Рособрнадзора, до тестирования допустили 335 иностранцев, 44 уже приняли участие, из них 27 человек (61 процент) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.