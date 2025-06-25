По числу квартир в историческом фонде Ростов занял третье место

Согласно исследованию аналитического центра одного из сервисов для поиска недвижимости, Ростов-на-Дону занял третье место среди российских городов по количеству квартир в историческом фонде. В донской столице представлено 4,5% от общего числа жилья, построенного более 100 лет назад.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где сосредоточено 53,6% таких квартир. Некоторые из них находятся в зданиях конца XVIII века. На втором месте Москва с 8,9% исторического жилья, где зафиксирована самая высокая цена за квадратный метр — 690 тыс. Рублей.
В Ростове-на-Дону средняя стоимость квадратного метра в дореволюционных и раннесоветских домах составляет около 109 тыс. рублей.