По числу квартир в историческом фонде Ростов занял третье место

Согласно исследованию аналитического центра одного из сервисов для поиска недвижимости, Ростов-на-Дону занял третье место среди российских городов по количеству квартир в историческом фонде. В донской столице представлено 4,5% от общего числа жилья, построенного более 100 лет назад.