Минск вошел в число самых недорогих для жизни городов мира

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская столица вошла в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные свежего рейтинга сервиса Numbeo.
При составлении рейтинга учитывались ряд показателей, в числе которых стоимость продуктов питания, аренда жилья, покупательная способность населения. В основе списка, в который включены 404 города, лежит сравнение повседневных расходов с Нью-Йорком, принятым за эталон (100%) по стоимости жизни.
Города в данном рейтинге расположены по убыванию — от самых затратных до самых недорогих. Так, Минск в списке занимает 367 место из 404. Такая позиция говорит о невысоком уровне повседневных расходов по сравнению с большинством мировых мегаполисов. Индекс стоимости жизни в белорусской столице, согласно оценкам портала, составил 26,4.
В верхней части списка находятся шесть швейцарских городов: Цюрих, Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн, где стоимость жизни выше, чем в Нью-Йорке, расположившемся на 7 строчке. Индекс стоимости жизни в возглавившем список Цюрихе составил 112,5. В десятку также вошли Рейкьявик (96,2), Гонолулу (94,4) и Сан-Франциско (90,7). Замыкают рейтинг, расположившись на 402, 403 и 404 местах соответственно, три индийских города — Лакхнау (17,9), Индаур (17,7) и Коимбатур (17,1).-0-