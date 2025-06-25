Минск вошел в число самых недорогих для жизни городов мира

В верхней части списка находятся шесть швейцарских городов: Цюрих, Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн, где стоимость жизни выше, чем в Нью-Йорке, расположившемся на 7 строчке. Индекс стоимости жизни в возглавившем список Цюрихе составил 112,5. В десятку также вошли Рейкьявик (96,2), Гонолулу (94,4) и Сан-Франциско (90,7). Замыкают рейтинг, расположившись на 402, 403 и 404 местах соответственно, три индийских города — Лакхнау (17,9), Индаур (17,7) и Коимбатур (17,1).-0-