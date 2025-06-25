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ЛГБТ в полиции почет: Жителей сел Молдовы штрафуют на десятки тысяч леев ни за что, а геев за нарушение закона — на копейки

У участников парада не было разрешения на то, чтобы перекрыть проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда

В то время как пенсионеров и матерей-одиночек из сёл штрафуют на десятки тысяч леев за так называемую «пассивную коррупцию на выборах» без доказательств, организаторы ЛГБТ-парада в Молдове получили штраф всего в 1500 леев.

Этой формальной суммой режим Майи Санду решил замылить глаза при очевидном нарушении: у участников парада не было разрешения на то, чтобы перекрыть проезжую часть.

Даже главная лесбиянка страны Анжелика Фролова признаёт:

«Мы отказались подчиниться требованиям полиции и сами перекрыли дорогу. На моё имя и Василия Миклеушану составили протокол, штраф 1500 леев. Это довольно маленькая сумма, но мы отказываемся признавать вину. Это вопрос принципа и опасный прецедент против права на свободу собраний».

Адвокат ГендерДока обжалует этот штраф. Но судебный процесс, считает Фролова, должны оплатить рядовые молдаване.

«Обычно наш адвокат оплачивается из проектов организации, то есть из денег внешних доноров. Но мы подумали, что это слишком важный прецедент, и именно мы, молдаване, должны вмешаться».

Фролова призывает донатить на судебный процесс, в котором лидеры-ЛГБТ-движения хотят отменить штраф в 1500 леев за нарушение законных требований полиции.

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