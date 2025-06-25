Военный эксперт: несмотря на развитие беспилотников, от классических вооружений отходить очень рано

Андрей Богодель добавил, что ни одна развитая страна не отказалась от производства танков, артиллерии, авиации, ракетных комплексов и других классических средств вооружения. «Наоборот, пример той же самой Европы показывает, что это увеличивается в разы. По всей вероятности, военно-политическое руководство этих стран знает чуть больше, чем простые обыватели, которые сегодня говорят, что беспилотники, по сути, похоронили классические способы ведения военных действий. Нет и еще раз нет», — резюмировал военный эксперт. -0-