Военный эксперт: несмотря на развитие беспилотников, от классических вооружений отходить очень рано

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на развитие беспилотников, ни одна страна мира пока не отказывается от классических средств вооружения. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Военный эксперт напомнил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно ознакомился с развитием в стране производства беспилотных авиационных комплексов. Глава государства заметил, что в вопросе развития сферы беспилотников необходимо действовать аккуратно и взвешенно. По его словам, для Беларуси не рационально идти по пути крупных стран, которые производят огромное количество разного рода дронов.
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«Особенно мне понравились его слова: нельзя в омут с головой! А то мы сейчас все забросим и будем только за счет мультироторных беспилотников пытаться решать вопросы обороны своего государства. Конечно, такого не будет», — сказал Андрей Богодель.
Военный эксперт обратил внимание, что боевые действия сегодня действительно изменились. В рамках российской специальной военной операции беспилотники могут выполнять до 80% огневых задач, а долевое участие артиллерии и авиации серьезно снижается. Тем не менее в других вооруженных конфликтах эта тенденция не прослеживается.
«На Ближнем Востоке сейчас беспилотники не играют главенствующую роль. Опять же, авиация, ракетные системы, системы связи, разведки и всего остального (все еще активно применяются. — Прим. БЕЛТА). То, что было, например, при госперевороте в Сирии, также говорит, что, по всей вероятности, от классических средств вооружения отходить очень и очень рано», — подчеркнул он.
Андрей Богодель добавил, что ни одна развитая страна не отказалась от производства танков, артиллерии, авиации, ракетных комплексов и других классических средств вооружения. «Наоборот, пример той же самой Европы показывает, что это увеличивается в разы. По всей вероятности, военно-политическое руководство этих стран знает чуть больше, чем простые обыватели, которые сегодня говорят, что беспилотники, по сути, похоронили классические способы ведения военных действий. Нет и еще раз нет», — резюмировал военный эксперт. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-