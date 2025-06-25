15-летний россиянин победил Магнуса Карлсена на онлайн-турнире

В рамках престижного онлайн-турнира «Титульный вторник» 15-летний российский шахматист Максим Иванников одержал победу над пятикратным чемпионом мира по рапиду и восьмикратным по блицу Магнусом Карлсеном. Партия продлилась 33 хода, об исходе сообщило издание «Спорт-Экспресс».
Иванников — кандидат в мастера спорта, выступающий под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Несмотря на юный возраст, он уже демонстрирует высокий уровень игры. Его соперник — Магнус Карлсен, бывший чемпион мира в классических шахматах, занимает первую строчку в мировом рейтинге.
Турнир «Титульный вторник» проводится еженедельно в онлайн-формате и собирает игроков со всего мира, обладающих официальными международными званиями. Соревнование проходит по швейцарской системе: игрокам дается по 3 минуты на партию с добавлением 1 секунды за ход.
Карлсен, которому сейчас 34 года, ранее отказывался участвовать в матчах за звание чемпиона мира, в том числе против россиянина Яна Непомнящего. Несмотря на это, он сохраняет статус одного из сильнейших гроссмейстеров современности и регулярно участвует в блиц- и рапид-турнирах.
Победа Иванникова стала одним из главных событий недели в мире шахмат и привлекла внимание профессионалов и болельщиков по всему миру.