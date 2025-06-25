15-летний россиянин победил Магнуса Карлсена на онлайн-турнире

Карлсен, которому сейчас 34 года, ранее отказывался участвовать в матчах за звание чемпиона мира, в том числе против россиянина Яна Непомнящего. Несмотря на это, он сохраняет статус одного из сильнейших гроссмейстеров современности и регулярно участвует в блиц- и рапид-турнирах.