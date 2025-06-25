Секрета: заградительные сооружения на границах с западными соседями бессмысленны

«Проблема не в критике Беларуси — мы не в центре негативного внимания. Проблема в том, что стороны не слышат друг друга. Это опасная тенденция, которая и порождает разговоры о кризисе ОБСЕ, — считает он. — Но уйти, хлопнув дверью, — не выход. В Европе и без того есть силы, возводящие барьеры и стены, а это опасно. История уже показала, к чему это приводит».