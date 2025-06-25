Секрета: заградительные сооружения на границах с западными соседями бессмысленны

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заградительные сооружения на границах с западными соседями бессмысленны. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета, который возглавил делегацию Республики Беларусь на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ) в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.
Игорь Секрета подчеркнул, что ситуация в ОБСЕ сложная и это заметно даже по дискуссиям на ЕКОБ.
«Проблема не в критике Беларуси — мы не в центре негативного внимания. Проблема в том, что стороны не слышат друг друга. Это опасная тенденция, которая и порождает разговоры о кризисе ОБСЕ, — считает он. — Но уйти, хлопнув дверью, — не выход. В Европе и без того есть силы, возводящие барьеры и стены, а это опасно. История уже показала, к чему это приводит».
Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства заявил: «Для Беларуси ОБСЕ остается важным форумом, где мы можем общаться, в том числе в кулуарах, и доносить свою позицию. Даже если кто-то критикует нас с трибуны, за чашкой кофе можно обменяться мыслями. Такой диалог лучше, чем смотреть друг на друга через прицел».
Он также продолжил: «Сегодня мы представили важные, хоть и неудобные для некоторых, мысли. Мы говорили о провале попыток создать формулу безопасности для всех в Европе. Архитектура безопасности, выстраиваемая десятилетиями, разрушена. Принцип равной и неделимой безопасности отброшен из-за навязывания НАТО-центричной модели, где безопасность одних достигается за счет других. История учит, что прогресс возможен только через сотрудничество, компромиссы и диалог. Минск к этому готов и ожидает того же от других».
«На пленарной сессии в Хофбурге я отметил, что площадок для открытой, уважительной дискуссии о судьбах мира почти не осталось. Большинство форматов стали конфронтационными. Даже политологи превратились в военных экспертов, а специалистов по мирному урегулированию почти нет», — заметил Игорь Секрета.
«События на Ближнем Востоке и в Украине показывают, как важен честный разговор о предотвращении конфликтов и их разрешении. Конфликты затрагивают все страны независимо от их удаленности, — сказал заместитель министра. — Заградительные сооружения на границах с западными соседями бессмысленны. Железный занавес не решает проблем. Еще хуже — выход некоторых стран из Конвенции о запрете противопехотных мин, что противоречит их же прежним призывам к разоружению».
«Несмотря на кризис, ОБСЕ остается уникальным панъевропейским форумом с потенциалом стать инструментом евразийской безопасности, — убежден белорусский дипломат. — Но для этого нужно прекратить использовать организацию в интересах отдельных стран и вернуться к объединительной повестке. 50 лет назад ОБСЕ создавалась для сотрудничества, а не для конфронтации. Это не департамент МИДа Германии, Франции, Польши или США, а международная организация».
Он также обратил внимание: «На Минской конференции по евразийской безопасности мы предложили работать над Евразийской хартией многообразия и многополярности. Этот документ может стать основой для новой архитектуры безопасности и справедливого мироустройства. Сегодня в Вене нас слушали и, кажется, услышали. Как говорится, вода камень точит. Мы верим, что наши усилия дадут результат».
"Даже неторопливая дипломатия всегда лучше молниеносной войны, — резюмировал Игорь Секрета. -0-