«Мы еще можем прибавлять». Хренин про потенциал военного сотрудничества Беларуси и КНР

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть много направлений военного и военно-технического сотрудничества, где Беларусь и Китай еще могут прибавлять. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью China Media Group. Видео опубликовано на официальном сайте белорусского военного ведомства, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с министром обороны КНР Дун Цзюнем, Виктор Хренин сказал, что общение было очень хорошим. Глава военного ведомства Беларуси назвал министра обороны КНР не просто коллегой, а другом. Во время встречи обсуждался широкий спектр тем, в том числе складывающаяся в мире и вокруг наших стран обстановка. По словам Виктора Хренина, главы военных ведомств Беларуси и Китая одинаково смотрят на развивающиеся события.
«У нас есть очень хороший пример — это наши лидеры. Дружба Александра Лукашенко с Си Цзиньпином является примером того, как должны работать все мы. Особенно люди военные, в погонах, — сказал Виктор Хренин. — Поэтому в ходе встречи мы также обсудили вопросы нашего военного, военно-технического сотрудничества. Наметили дальнейшие перспективы его развития. Мы видим, что есть очень много направлений, где мы еще можем прибавлять».
Глава военного ведомства подчеркнул, что Беларусь развивает сотрудничество со всеми странами ШОС. Особенно дружеские отношения сложились с Россией и Китаем. Говоря о том, как развивается сотрудничество с КНР сейчас, Виктор Хренин напомнил, что в прошлом году прошли совместные белорусско-китайские учения «Атакующий сокол». «Обсудили перспективы, где и как проведем следующее подобное мероприятие», — добавил он.
Кроме того, совсем недавно был подписан контракт на обучение китайских военнослужащих в Военной академии Беларуси. Обучение в Китае проходят и белорусские военнослужащие. «Буквально через неделю мы ждем представительную делегацию от Национальной академии обороны Китая. С большим удовольствием ознакомим их с нашей системой военного образования», — заверил министр обороны.
Возвращаясь к теме Шанхайской организации сотрудничества, Виктор Хренин назвал привлекательными принципы, заложенные в организацию. В частности, взаимное уважение, соблюдение добрососедства, суверенитета и независимости. «Ведь ШОС — это не политический или военный блок. Это организация, которая создавалась прежде всего для расширения сотрудничества в политических и экономических вопросах. В военном плане инициативы, которые выдвигаются в рамках ШОС, — это, конечно, противодействие терроризму, экстремизму, сепаратизму. Это все очень близкие по духу и принципам нам темы», — сказал министр обороны.
Виктора Хренина спросили, следует ли государствам — членам ШОС разработать новую систему коллективной безопасности с учетом появления, например, дронов и гиперзвукового оружия, которые меняют правила войны. «Конечно же, нам надо думать о такой системе обеспечения безопасности наших стран. Когда этот вопрос действительно будет реализован, это может стать фундаментом в том числе для развития новых систем безопасности, в том числе мировой. Ведь сегодня неспокойно везде. Мы видим, сколько войн, конфликтов идет. Сегодняшнее время — это время великих политиков. Людей, которые могут понять, что надо решать (проблемы. — Прим. БЕЛТА) за столом переговоров. Надо находить взаимные точки соприкосновения, вырабатывать систему сдержек и противовесов, уступок друг другу», — убежден Виктор Хренин. -0-