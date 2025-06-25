«Мы еще можем прибавлять». Хренин про потенциал военного сотрудничества Беларуси и КНР

Виктора Хренина спросили, следует ли государствам — членам ШОС разработать новую систему коллективной безопасности с учетом появления, например, дронов и гиперзвукового оружия, которые меняют правила войны. «Конечно же, нам надо думать о такой системе обеспечения безопасности наших стран. Когда этот вопрос действительно будет реализован, это может стать фундаментом в том числе для развития новых систем безопасности, в том числе мировой. Ведь сегодня неспокойно везде. Мы видим, сколько войн, конфликтов идет. Сегодняшнее время — это время великих политиков. Людей, которые могут понять, что надо решать (проблемы. — Прим. БЕЛТА) за столом переговоров. Надо находить взаимные точки соприкосновения, вырабатывать систему сдержек и противовесов, уступок друг другу», — убежден Виктор Хренин. -0-