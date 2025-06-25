Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

«Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей… Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку … занесли девочку в дом … пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — рассказала собеседница агентства.