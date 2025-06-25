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Минтруда сказало, кто из бюджетников получит ежемесячные стимулирующие выплаты до 50% от оклада

Минтруда: ряд бюджетников получит ежемесячные выплаты до 50% от оклада.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда и соцзащиты Беларуси напомнило о ежемесячных стимулирующих выплатах выпускникам вузов, колледжей, прибывшим на работу в бюджетные организации с августа 2025 года.

Так, например, молодые специалисты, которые придут на работу в учреждения Минобразования и Минкультуры могут рассчитывать на выплаты 20−45% от оклада. Те, кто начнет свою профессиональную деятельность в учреждениях Минспорта и туризма, — на 10−50% от оклада. А вот молодым медикам положены стимулирующие выплаты в 20−50% от оклада.

Кстати, Минтруда Беларуси сказало, входит ли в отработку после вуза декретный отпуск.