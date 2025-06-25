Секрет ее молодости: все пластические операции Дженнифер Лоуренс

Под прицелами камер знаменитостям сложно утаить изменения во внешности. Особенно это касается актрис, которые в киноиндустрии более 10 лет. Дженнифер Лоуренс, ставшую суперзвездой после выхода фильма «Голодные игры», поклонники полюбили не только за талант, но и за яркую внешность, удивительную харизму, бесхитростность и простоту в общении. Слухи о секрете ее молодости не раз обсуждались на страницах глянца. И если некоторые черты могут изменяться из-за макияжа или освещения, то другие указывают на тонкие штрихи опытного пластического хирурга и косметолога. Какие манипуляции помогли актрисе выглядеть потрясающе, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург, эксперт по вопросам эстетики женского лица и тела Мария Хайдар.