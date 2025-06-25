Волгодонская пенсионерка лишилась сбережений из-за телефонных мошенников

Злоумышленник убедил пенсионерку, что ее деньги используются для финансирования преступной деятельности, и потребовал перевести все сбережения на «безопасный счет», угрожая в противном случае уголовным преследованием. Поддавшись панике, женщина через банковские терминалы перевела мошенникам все свои накопления.