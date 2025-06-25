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Волгодонская пенсионерка лишилась сбережений из-за телефонных мошенников

В Ростовской области полицейские разыскивают мошенника, обманувшего пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 60-летняя местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Как установили правоохранители, в июне этого года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства, и сообщил о якобы подозрительных операциях по ее банковскому счету.

Злоумышленник убедил пенсионерку, что ее деньги используются для финансирования преступной деятельности, и потребовал перевести все сбережения на «безопасный счет», угрожая в противном случае уголовным преследованием. Поддавшись панике, женщина через банковские терминалы перевела мошенникам все свои накопления.

Было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит комплекс оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и задержания злоумышленников.