Дмитрий Губерниев провел авторскую экскурсию по восьми локациям ВДНХ, которые «заряжают энергией»

Телекомментатор, как человек, знающий все о пользе физкультуры, посоветовал всем ходить по выставке непременно пешком, подчеркнув, что «ходьба — это наше все». «После того как посетишь любую экспозицию, музей, наберешься знаний и впечатлений, нужно еще подумать и об укреплении своего сердца, своих кровеносных сосудов, поэтому после павильонов — вперед!» — призвал он. Телеведущий отметил, что видит и огромное количество людей, которые ездят на велосипедах по территории, но не просто катаются, а выбирают интересные маршруты, заезжают в павильоны, паркуются и заходят туда… Совмещать хорошую экскурсию с физической нагрузкой — это прекрасно. Он также напомнил, что это огромная площадка для самых разных тренировок и даже дождь не может им помешать: надел дождевик — и гуляй, двигайся!