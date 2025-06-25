Дмитрий Губерниев провел авторскую экскурсию по восьми локациям ВДНХ, которые «заряжают энергией»

На ВДНХ начался новый сезон летних экскурсий. Посетителей ждет насыщенная программа квестов и тематических прогулок, охватывающих искусство, науку, историю и природу. Свою авторскую экскурсию в стиле ЗОЖ разработал и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В ходе мероприятия, организованного информационным центром правительства Москвы, гости выставки прокатились на электрокарах по восьми достопримечательностям его «Зеленого маршрута», предназначенным для любителей активного отдыха на свежем воздухе.
«Все лето гостей выставки ждут большие экскурсионные программы как в музеях, так и на территории», — рассказал начальник управления экскурсионной деятельности ВДНХ Олег Лобода, добавив, что «музейный город» объединяет 30 музеев. В качестве примеров он привел несколько новых развлечений. Прежде всего он выделил экскурсию-квест по территории «Загадки ВДНХ». В первой части экскурсовод встречает гостей и помогает им сориентироваться на выставке, погружая в ее «культурный код». А уже во второй части гости смогут самостоятельно разгадать те загадки, которые им предложит выставка.
Далее в Центре космонавтики и авиации посетителей с детьми ждет интересная композиция «За гранью фантастики», на которой представлена семейная экскурсионная активность «Путешественники во времени». А экскурсии на электрокарах позволят меньше чем за час объехать всю огромную территорию выставки.
Путешествуя на электромобилях, посетители могут познакомиться с архитектурой и историей главной выставки страны, увидеть знаменитые отреставрированные павильоны, каскад прудов, Мичуринский сад, воздушную экотропу и чудо архитектуры «Лента Мёбиуса».
Попасть на экскурсии просто. Всю информацию можно найти на сайте организации. Билеты приобретаются или там же онлайн, или можно обратиться в экскурсионное бюро выставки и заказать себе индивидуальный тур. Продолжительность экскурсий — приблизительно час.
Телеведущий Дмитрий Губерниев настолько влюблен в это пространство еще с детства, что даже придумал авторскую экскурсию «Зеленый маршрут», чтобы показать людям свои любимые локации. Поскольку он прежде всего спортивный комментатор и сам ведет активный образ жизни, то и весь путь следования был им составлен с ЗОЖ-направленностью. Но сначала телеведущий рассказал, что для него главная выставка — «место силы», от которого он заряжается энергией, и одно из любимых мест столицы. «…Это территория движения, территория молодежи, и ВДНХ меняется вместе с Москвой в лучшую сторону, — сказал он. — Я вижу горящие глаза детей, которые сюда приходят с родителями, бабушками и дедушками, и это самое важное и главное для нас!».
Излюбленные места телеведущего находятся на отдалении — можно сказать, в самых укромных зеленых уголках выставки. Первая точка — экотропа на высоте «с особой энергетикой». Высотные мостки поднимают посетителей на уровень крон и ведут как бы через листву деревьев Шереметьевской дубравы. Здесь надо «ловить дзен и наслаждаться природой», сказал телеведущий. Место это действительно необычное: ты как будто бы не идешь, а паришь между деревьями. И птицы, поющие среди ветвей, становятся ближе…
Далее это такие точки, как смотровая площадка в Ландшафтном парке, Мичуринский сад с его знаменитыми плодовыми деревьями, Минский сквер… Если человеку хочется побыть наедине с самим собой и вдохнуть чистейший воздух — «Зеленый лабиринт» очень хорошо в этом помогает. Уникальным объектом является и аттракцион «Лента Мёбиуса», вид которого не может не завораживать. «Ты идешь, и такое впечатление, что ты делаешь шаг в бесконечность», — поделился автор экскурсии. Еще одна локация — Музей кино — тоже выбрана неспроста: это уникальное хранилище истории нашего кинематографа с множеством артефактов находится в окружении чудесных пейзажей — в Запрудной части, между Третьим и Четвертым Каменскими прудами.
Экскурсия завершилась на станции лодочного проката «Алые паруса» на Третьем Каменском пруду. Посмотрев на людей в лодках, Губерниев отметил: «Понятно, что гребля все-таки специфический вид спорта, нужно до воды дойти, лодку взять, но гребные тренажеры, которые есть в фитнес-клубах, развивают абсолютно все мышцы человеческого тела, поэтому садитесь и гребите».
Телекомментатор, как человек, знающий все о пользе физкультуры, посоветовал всем ходить по выставке непременно пешком, подчеркнув, что «ходьба — это наше все». «После того как посетишь любую экспозицию, музей, наберешься знаний и впечатлений, нужно еще подумать и об укреплении своего сердца, своих кровеносных сосудов, поэтому после павильонов — вперед!» — призвал он. Телеведущий отметил, что видит и огромное количество людей, которые ездят на велосипедах по территории, но не просто катаются, а выбирают интересные маршруты, заезжают в павильоны, паркуются и заходят туда… Совмещать хорошую экскурсию с физической нагрузкой — это прекрасно. Он также напомнил, что это огромная площадка для самых разных тренировок и даже дождь не может им помешать: надел дождевик — и гуляй, двигайся!