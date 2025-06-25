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Прокурор запросил пожизненный срок для бойца MMA Ахъядова*

Гособвинение запросило пожизненное заключение для Ламберда Ахьядова*, обвиняемого в убийстве инспектора МАДИ в парке «Зарядье».

Источник: Комсомольская правда

Прокурор запросил пожизненное заключение для бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова*, который обвиняется в убийстве инспектора МАДИ в парке «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прошу окончательно назначить Ахьядову* пожизненное лишение свободы», — говорится в обращении прокурора.

Сторона обвинения также ответила, что мужчина представляет «исключительную опасность» для общества. Прокурор подчеркнул, что ради совершения убийства и возвращения на территорию РФ Ахьядов* изменил внешность, а перед преступлением организовал переезд всей своей семьи в Турцию.

Напомним, что инцидент произошел в московском парке Зарядье в декабре 2022 года. Следствие квалифицировало убийство инспектора МАДИ как теракт, совершенный Ахьядовым*.

* внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.