Прокурор запросил пожизненный срок для бойца MMA Ахъядова*

Прокурор запросил пожизненное заключение для бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова*, который обвиняется в убийстве инспектора МАДИ в парке «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прошу окончательно назначить Ахьядову* пожизненное лишение свободы», — говорится в обращении прокурора.
Сторона обвинения также ответила, что мужчина представляет «исключительную опасность» для общества. Прокурор подчеркнул, что ради совершения убийства и возвращения на территорию РФ Ахьядов* изменил внешность, а перед преступлением организовал переезд всей своей семьи в Турцию.
Напомним, что инцидент произошел в московском парке Зарядье в декабре 2022 года. Следствие квалифицировало убийство инспектора МАДИ как теракт, совершенный Ахьядовым*.
* внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.