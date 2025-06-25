Прокурор запросил пожизненный срок для бойца MMA Ахъядова*

Сторона обвинения также ответила, что мужчина представляет «исключительную опасность» для общества. Прокурор подчеркнул, что ради совершения убийства и возвращения на территорию РФ Ахьядов* изменил внешность, а перед преступлением организовал переезд всей своей семьи в Турцию.