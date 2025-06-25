В Уфе озвучили даты выпускных у 10 и 11 классов

По словам чиновника, 28 июня в парке «Демский» пройдет традиционный парад выпускников. Начало — в 19:00. Как пояснили в городской администрации, в этом году из девятых классов выпустятся 12,8 тыс. учащихся, а из одиннадцатых — 4,7 тыс.