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В Уфе озвучили даты выпускных у 10 и 11 классов

Мэрия Уфы: выпускные у школьников пройдут 27 и 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе и Башкирии вручение аттестатов и выпускные вечера у девятых классов состоятся 27 июня, а у одиннадцатых — 28-го. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления образования Азат Батыршин.

По словам чиновника, 28 июня в парке «Демский» пройдет традиционный парад выпускников. Начало — в 19:00. Как пояснили в городской администрации, в этом году из девятых классов выпустятся 12,8 тыс. учащихся, а из одиннадцатых — 4,7 тыс.

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