ФАС запросила данные у рыбодобывающих компаний для проверки цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 37 рыбным компаниям, чтобы проверить обоснованность изменения цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«…Направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу следующих водных биологических ресурсов: горбуша, минтай, треска, пикша, сельдь тихоокеанская», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что будет проверена обоснованность изменения цен этими компаниями на рыбную продукцию.
Как писал сайт KP.RU, ФАС ранее проводила анализ ценообразования на различную популярную рыбную продукцию в магазинах России, а также непосредственно у производителей. Проверку попали ходовые виды рыбы: минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша. Кроме того, служба получила сведения от торговых сетей о том, как реализуются вышеуказанные виды рыб и продукция из них, и о ценах, как закупочных, так и розничных.