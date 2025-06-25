ФАС запросила данные у рыбодобывающих компаний для проверки цен

Как писал сайт KP.RU, ФАС ранее проводила анализ ценообразования на различную популярную рыбную продукцию в магазинах России, а также непосредственно у производителей. Проверку попали ходовые виды рыбы: минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша. Кроме того, служба получила сведения от торговых сетей о том, как реализуются вышеуказанные виды рыб и продукция из них, и о ценах, как закупочных, так и розничных.