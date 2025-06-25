Расчеты российских ученых помогут сделать сверхзвуковые лайнеры менее шумными

Эти расчеты помогли ученым понять, как возникает шум при взаимодействиях воздуха с различными секциями закрылков, предкрылков и прочих частей крыла, а также открыть свидетельства того, что низкочастотные и высокочастотные шумы, обладающие частотой меньше, чем 250 Гц и больше 1 кГц, вырабатываются разным образом. Понимание этого важно для разработки новых конструктивных решений, направленных на снижение шума от элементов планера, таких как кромки крыла и его механизация.