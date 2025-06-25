Пара сантиметров до артерии: директору «Тайгана» Зубкову провели последнюю операцию

Директор «Тайгана» Олег Зубков прошел последнюю операцию после нападения льва. Врачи прогнозируют, что владелец парка сможет беспрепятственно говорить. Об этом в среду, 25 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
Зубкову предстоит реабилитация, которая займет около года. Пока он не может разговаривать и общается с помощью сообщений, однако его жизни больше ничего не угрожает. Врачи утверждают, что лев не достал до артерии пару сантиметров. Если бы хищнику это удалось — Зубков бы погиб.
Операцию проводил главный врач краевой клинической больницы номер 1, пульмонолог Владимир Парханов. Он нормализовал давление в грудной клетке Зубкова. По словам медика, трахея была повреждена, но пищевод остался целым, и жизненно важные артерии не пострадали. Поверхностные вены также были повреждены, но Зубков не потерял критически много крови. Сам же владелец сафари-парка мечтает поскорее вернуться ко львам, говорится в публикации.
О произошедшем 22 июня сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По данным СМИ, нападение случилось во время кормления хищников между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого.
Ночью 23 июня врачи прооперировали Зубкова в Белогорской центральной районной больнице, затем его перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
Ветеринар парка Василий Писковой сообщил, что напавший на Зубкова лев не был агрессивным. По его словам, животное хотело убежать от испуга, и на пути ему попался Олег Алексеевич. Ветеринар позднее уточнил, что напавшего льва усыплять не станут. «Вечерняя Москва» узнала, что может стать причиной агрессивного поведения хищника в неволе.