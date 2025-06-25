Пара сантиметров до артерии: директору «Тайгана» Зубкову провели последнюю операцию

Зубкову предстоит реабилитация, которая займет около года. Пока он не может разговаривать и общается с помощью сообщений, однако его жизни больше ничего не угрожает. Врачи утверждают, что лев не достал до артерии пару сантиметров. Если бы хищнику это удалось — Зубков бы погиб.