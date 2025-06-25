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Патриарх Кирилл предупредил об угрозе, которая приближает «эру антихриста»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Высшего Церковного Совета РПЦ озвучил свои опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его мнению, потенциальные социальные изменения могут привести к наступлению «эры антихриста».

Источник: Life.ru

Позиция патриарха обоснована тем, что нейросети затрагивает многочисленные аспекты человеческого бытия и общественных отношений, в связи с чем требует всестороннего и этически обоснованного анализа со стороны Церкви.

Глава РПЦ указал на вызывающую обеспокоенность тенденцию — замещение непосредственного человеческого общения взаимодействием с искусственным интеллектом. Патриарх подчеркнул, что социальная природа человека неразрывно связана с живым диалогом, и пренебрежение им приводит к деградации как индивидуального развития, так и коллективного благополучия.

Патриарх определил текущие изменения как начало фазы, когда грани между добром и злом становятся неочевидными. По его словам, это чревато глубокими духовными и моральными потрясениями.

«Каким станет мир, в котором будут жить люди, потерявшие способность общаться друг с другом, а значит, способность любить, прощать, сострадать? Вот это уже богословская тема, потому что с исчезновением этих качеств и этих способностей человека человечество перейдет ту черту, за которой уже невозможно отличить добро от зла, а именно утрата этой способности и означает наступление эры антихриста», — заявил глава РПЦ.

Ранее Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, представил позитивный взгляд на эволюцию технологий. Он категорически опроверг сценарии, предполагающие захват власти роботами или искусственным интеллектом, утверждая, что контроль над ИИ останется за человеком.

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