В этом году столица отмечает пятилетие одной из важнейших городских программ, которая напрямую касается более 3 миллионов жителей города — молодежью считаются люди от 14 до 35 лет. Суть проекта — создать необходимую среду для успешной самореализации молодежи в разных сферах. Программа «Молодежь Москвы» динамично развивается, объединяя различные социальные проекты.
«В марте 2020 года мы запустили специальный проект “Молодежь Москвы”. За пять лет было поддержано свыше трех тысяч инициатив и проведено больше пяти тысяч событий», — подчеркнул в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил правительству города не останавливать темпы реализации актуальных городских инициатив в этой сфере.
Деятельность программы разбита на восемь направлений по наиболее актуальным для молодежи тематикам. В рамках каждого направления для молодежи и студентов столицы создается новая инфраструктура, проводятся разнообразные культурные мероприятия.
Направление «Развитие» посвящено личностному и профессиональному росту — в его рамках действуют образовательные программы, разработанные ведущими специалистами. Смежное с ним направление «Карьера» помогает молодым людям найти оптимальную карьерную траекторию, устроиться на интересную и востребованную работу. Именно в рамках этого направления молодым людям подбирают актуальные вакансии на рынке труда, готовят к трудоустройству, учат общаться с работодателями. Среди ключевых мероприятий — программа по поддержке в трудоустройстве молодых специалистов «ОФ. ФЕР», программа по трудоустройству для студентов колледжей и вузов «НаСтарте» и форум-выставка «Город. Карьера. Бизнес».
Направление «Спорт» способствует активному образу жизни — молодые москвичи получают билеты на спортивные мероприятия и встречи с известными спортсменами. В числе активностей — проведение разноформатных спортивных соревнований. Патриотическая же составляющая программы выделена в направление «Город героев». Оно посвящено взаимодействию с героями различных эпох, включая участников специальной военной операции. В рамках этого направления организуются встречи с героями, спортивные тренировки с участниками СВО, экскурсии по местам боевой славы.
Задача направления «Дружба» — организация взаимодействия молодежи разных стран и народов, расширение их кругозора и получение языковой практики. Сюда входят и экскурсии по Москве для гостей, и этнографические, кулинарные мастер-классы, литературные вечера и многое другое. Творческие мероприятия и соревнования курирует направление «Креатив» — среди них конкурс «Мисс и мистер студенчество Москвы», конкурс граффити «Стены», фестиваль «Московская студенческая весна». А крупными городскими мероприятиями, проходящими с участием молодежи, занимается направление «События».
Наконец, одно из интереснейших направлений проекта — «Команда»: это организация взаимодействия между молодежью, экспертами, образовательными организациями, студенческим самоуправлением и другими сообществами, например НКО. Городской молодежный актив включает в себя команду амбассадоров программы, молодежные некоммерческие организации, Московский студенческий совет и школу организаторов «Бэкстейдж». Работают также Клуб проректоров по молодежной политике города Москвы, Клуб руководителей учреждений среднего профессионального образования города Москвы, Клуб пресс-секретарей ссузов и вузов Москвы.
На портале «Молодежь Москвы» постоянно ведется запись на различные мероприятия и события. Из актуальных — бесплатный творческий летний лагерь, который впервые откроется в кинопарке «Москино». Предусмотрено шесть смен по 100 человек с 9 июня по 19 июля. В Подмосковье, в Истринском районе, организован патриотический лагерь «Молодежь Москвы. Столица. Лето». Шесть недельных смен продолжатся с 28 июня по 4 августа, в каждой из них смогут участвовать по 350 человек совершенно бесплатно.
Помимо цифрового портала в программу «Молодежь Москвы» входит и оффлайновое бесплатное мультиформатное пространство — оно открылось в Холодильном переулке. Здесь представлены популярные среди молодежи активности: контент-ферма, танцевальный зал, медиастудия, работают переговорные комнаты, кулинарная студия и коворкинг. С момента создания пространства им воспользовалось уже более 300 тысяч человек.
Особое внимание в последние годы уделяется проектам по технологическому развитию: «Академия инноваторов», «Лидеры цифровой трансформации» и «Новатор Москвы» дают молодым участникам возможность реализовать инновационные идеи. Не менее важны и социальные технологии: на базе «Технограда» открылась академия «Молодежь Москвы», где можно поучаствовать в образовательных проектах по трем направлениям — «Цифровое пространство», «Личный бренд», «Медиасреда».
В Москве за последние годы создана первая в России и одна из ведущих в мире централизованная система поддержки молодежи — своего рода «акселератор», позволяющий воплощать мечты и идеи. Оптимальный климат для молодежных инициатив и есть то условие, которое необходимо для динамичного развития столицы.