Программа «Молодежь Москвы» динамично развивается, объединяя различные социальные проекты

На портале «Молодежь Москвы» постоянно ведется запись на различные мероприятия и события. Из актуальных — бесплатный творческий летний лагерь, который впервые откроется в кинопарке «Москино». Предусмотрено шесть смен по 100 человек с 9 июня по 19 июля. В Подмосковье, в Истринском районе, организован патриотический лагерь «Молодежь Москвы. Столица. Лето». Шесть недельных смен продолжатся с 28 июня по 4 августа, в каждой из них смогут участвовать по 350 человек совершенно бесплатно.