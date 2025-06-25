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Около 80 студентов Санкт-Петербургского горного университета пройдут практику на МТЗ

«Сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом мы наладили в 2024 году. Как результат, ждем на практику студентов российского вуза», — рассказала начальник бюро по подготовке и повышению квалификации служащих ОАО «МТЗ» Елена Харитонович.

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод расширяет сотрудничество с иностранными учебными заведениями — в июле практику на предприятии пройдут три группы студентов Санкт-Петербургского горного университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «МТЗ-Холдинга».

«Сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом мы наладили в 2024 году. Как результат, ждем на практику студентов российского вуза, — рассказала начальник бюро по подготовке и повышению квалификации служащих ОАО “МТЗ” Елена Харитонович. — В свободное время организуем для ребят экскурсии в Музей истории Великой Отечественной войны и историко-культурный комплекс “Линия Сталина”.

К слову, это не последний прием иностранных студентов на Минском тракторном заводе в нынешнем году. Осенью здесь ждут ребят из Удмуртского государственного аграрного университета и Приморского государственного аграрно-технологического университета. -0-