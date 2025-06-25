Около 80 студентов Санкт-Петербургского горного университета пройдут практику на МТЗ

«Сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом мы наладили в 2024 году. Как результат, ждем на практику студентов российского вуза, — рассказала начальник бюро по подготовке и повышению квалификации служащих ОАО “МТЗ” Елена Харитонович. — В свободное время организуем для ребят экскурсии в Музей истории Великой Отечественной войны и историко-культурный комплекс “Линия Сталина”.