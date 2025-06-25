Муфтий Москвы обратится в полицию из-за листовок про курсы по многоженству

Одним из самых популярных многоженцев в России стал Иван Сухов, у которого, по данным на январь 2025 года, родилось уже 30 детей от разных жен. Большинство из них живут с ним в трехкомнатной квартире в Москве. В июне в отношении Сухова начали проверку после слов одной из его дочерей о домогательствах со стороны отца. Сам мужчина уверяет, что обвинения против него сфабрикованы, а дочерью манипулируют.