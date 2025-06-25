Появились подробности о состоянии атакованного львом директора парка «Тайган»

Атакованному львом директору крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову провели последнюю операцию в Краснодаре. Он, по прогнозам врачей сможет разговаривать и даже петь, если придется. Его жизни ничего не угрожает. Об этом пишет Mash.
По информации Telegram-канала, хозяину парка предстоит реабилитация сроком около года. До артерии лев не достал буквально пару сантиметров.
Пока Зубков не может говорить, но уже пишет СМС-сообщения. И больше всего он хочет вернуться ко львам, отмечает канал.
По словам главврача Краевой клинической больницы, который лично оперировал директора парка, была задета трахея, а пищевод абсолютно цел, также не тронуты жизненно важные артерии.
Повреждены и поверхностные вены, однако Зубков не потерял критично много крови.
Ранее пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина объяснила нападение льва на директора. Она заявила, что хищник испугался резкого звука, а произошедшее было несчастным случаем.