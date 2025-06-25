Появились подробности о состоянии атакованного львом директора парка «Тайган»

Атакованному львом директору крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову провели последнюю операцию в Краснодаре. Он, по прогнозам врачей сможет разговаривать и даже петь, если придется. Его жизни ничего не угрожает. Об этом пишет Mash.