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Появились подробности о состоянии атакованного львом директора парка «Тайган»

Атакованному львом директору крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову провели последнюю операцию в Краснодаре.

Атакованному львом директору крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову провели последнюю операцию в Краснодаре. Он, по прогнозам врачей сможет разговаривать и даже петь, если придется. Его жизни ничего не угрожает. Об этом пишет Mash.

По информации Telegram-канала, хозяину парка предстоит реабилитация сроком около года. До артерии лев не достал буквально пару сантиметров.

Пока Зубков не может говорить, но уже пишет СМС-сообщения. И больше всего он хочет вернуться ко львам, отмечает канал.

По словам главврача Краевой клинической больницы, который лично оперировал директора парка, была задета трахея, а пищевод абсолютно цел, также не тронуты жизненно важные артерии.

Повреждены и поверхностные вены, однако Зубков не потерял критично много крови.

Ранее пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина объяснила нападение льва на директора. Она заявила, что хищник испугался резкого звука, а произошедшее было несчастным случаем.