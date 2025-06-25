Врач Гурин объяснил, почему полезнее плавать в море, а не в пресном водоеме

Плавание в море особенно полезно для здоровья по сравнению с пресными водоемами. Морская вода ускоряет заживление ран и укрепляет иммунитет. Об этом заявил доцент кафедры морфологии Пироговского Университета Ярослав Гурин в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Гурина, морская вода богата солями, магнием, кальцием и калием, что благотворно влияет на кожу и помогает при экземе или псориазе. Плавание в прохладной воде закаляет организм, а волны создают дополнительную нагрузку, укрепляя мышцы. Свежий морской воздух улучшает работу дыхательной системы.
Эксперт отметил, что пребывание в морской среде снижает стресс. Однако плавание в море доступно не всегда и не всем из-за сезонности, географического положения, загрязнения воды или опасных обитателей. Холодная вода может вызвать переохлаждение и нагрузку на сердце.
В таких случаях, как добавил Гурин, альтернативой служит бассейн, подходящий для регулярных тренировок или реабилитации. Пресные водоемы также полезны, но не обладают свойствами морской воды.
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