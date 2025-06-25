Врач Гурин объяснил, почему полезнее плавать в море, а не в пресном водоеме

Эксперт отметил, что пребывание в морской среде снижает стресс. Однако плавание в море доступно не всегда и не всем из-за сезонности, географического положения, загрязнения воды или опасных обитателей. Холодная вода может вызвать переохлаждение и нагрузку на сердце.