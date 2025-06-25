В Госдуме готовят законопроект о запрете странных имен

Парламентарии вновь решили поговорить о важном. На сей раз — о слишком необычных именах: появилась идея на законодательном уровне запретить называть ребенка Люцифером, Виагрой, Бриллиантом, Уралом или еще как-нибудь мудрено. Все долж, но быть просто и понятно: Маша, Даша, Глаша и друг их Ваня — и без всяких там…
Это что-то новенькое: закона, ограничивающего фантазию в выборе имени, не существовало никогда. В дореволюционной России имена давали при крещении — и нередко выбирал их священник. С советским строем пришла новая эпоха и новые имена: на свет появились Даздрапермы, Ватерпежекосмы, Владлены. Мальчики звались Пофистал, Орэлитос, Коминтерн, Кукуцаполь.
В поздние советские годы стало попроще — и детские сады заполнили Светы, Лены, Леши и Сережи. Изредка их стройные ряды разрывала какая-нибудь Анжелика (после выхода фильма про маркизу ангелов). Или Анжела — после переживаний за чернокожую активистку. В 90-х же на пике популярности оказались исконно русские имена: появилось по пять Данилов и восемь Никит в группах и школьных классах, Полина и Софья вытеснили даже Анжелик, а на детских площадках зазвучали имена Емеля, Елисей, Демид, Глаша, Лукерия.
Ну, а в нашем веке понесли регистрировать мальчиков с именами Авокадий, Космос, Троян, Путин, Медмиа, Дельфин, Бриллиант, Урал, Люцифер, Сахар, Кит, Князь, Господин, Лексус, Миллионер. Девочек называли Единая Россия, Природа, Виагра, Россия-Святосия-Святороссия, Забава, Тиффани, Малина, Европа, Мадонна, Горыня, Арсина (сокращение от «Армия — сила народа»).
Самый необычный случай произошел в 2002 году. Семья Ворониных из Москвы назвала ребенка БОЧ рВФ 260602, что расшифровывается как «Биологический объект Человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года». Работники загса самовольно отказались регистрировать такое имя, но родителей это не остановило. Свидетельство о рождении Ворониным выдало «Всемирное правительство граждан мира». Паспорт маленький БОЧ получил как гражданин мира. Правда, потом взял себе имя Игорь.
Как показывает общественная жизнь, Князей и Авокадов задразнивают еще в детском саду. Поэтому новый проект, как считают его авторы, стоит на защите не только российских традиций, но и прав ребенка.
Работа над документом началась в феврале 2025 года и оказалась сложнее, чем предполагалось изначально.
— Законопроект был написан быстро, а дальше мы обсуждаем, как он может работать. И мы пока не нашли тех словарей, на которые мы сможем опираться, — рассказала зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Идею депутатам подкинула сама жизнь. Татьяна Буцкая привела пример, когда родители, очень ждавшие мальчика, решили назвать родившуюся девочку Кириллом и по закону имели на это полное право.
— А то, как дальше будет девочка жить с именем Кирилл… Ну, надеюсь, что Ксюша будут ее называть, но в классном журнале-то она все равно будет записана под мужским именем, — уверена депутат.
Для воплощения проекта депутатам понадобится составить словарь-реестр допустимых имен: что-то вроде современных святцев. И процедуру, по которой оценочная комиссия могла бы вынести вердикт, можно ли называть ребенка согласно предложению родителей или нет. Ведь детей нередко нарекают в честь политических лидеров или знаменательных событий. А реестр имен какое-то время будет отставать от этого пульса жизни.