«Страну поднимут пикаперы»: специалисты по приставаниям на улице объяснили атаки на попки москвичек

В последние дни июня в центре Москвы завелся секс-маньяк: так решили москвички и гостьи столи- цы, которых на улице хватали за мягкие места. Некоторые успели написать заявления в полицию, пока ответственность за атаку на дамские пятые точки не взял на себя… преподаватель курсов пикапа со словами: «При текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все, лишь бы люди совокуплялись (выражено ненормативной лексикой. — Авт.). Оказалось, это его выпускники сейчас сдают “ЕГЭ в полях”, то есть практикуются на реальных девушках. Корреспондент “МК” провела расследование и выяснила: не они одни.
География нападений на дамские «бэг-сайз» — центр Москвы: Покровка, Тверской и Чистопрудный бульвары, Тверская. Девушки, которым не понравилось столь наглое внимание, уже подали заявления в полицию и завели марафон в соцсетях по принципу #MeToo — «я тоже». Истории и впрямь как под копирку: вечер, Покровка или Тверская, студентка или молодая туристка — и незнакомец, подкравшийся сзади и схвативший ее за ягодицы. Кто-то рассказывает, что мужчин было двое: один из них шел с ней рядом, улыбаясь и отвлекая внимание.
— Другой тем временем встал немного сзади и взял меня за ягодицы, это не был просто шлепок. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. Когда я отошла немного от шока, побежала за ними. Начала их снимать, а те разбежались в разные стороны, — рассказывает девушка.
Эта жертва, не откладывая, направилась в полицию, где, по ее словам, уже была еще одна девушка с аналогичной ситуацией. Правда, сотрудниц отделения состав преступления развеселил.
— Там было много людей, все слышно, и мне было неловко говорить, но я сказала. Сотрудница улыбнулась: «Ну что, неужели прям так сильно домогались, что нужно писать заявление?» Потом похихикала. Один из полицейских сказал мне: «Что в этом такого? Почему нельзя было дать леща и пойти дальше?».
— Парень на Китай-городе пытался взять меня за руку, схватил за пятую точку и перекрыл мне путь. Не давал мне пройти и предлагал непристойные вещи, — вторит другая девушка.
За описанием картины преступления в марафоне жертв следуют советы, как отпугнуть «попочника»: например, начать лаять. А пикап-гуру тем временем ругает своих «двоечников», заваливших экзамен — вместо интима с первой встречной получивших заявления в полицию. Но сами подобные «экзамены» гуру считает не только возможными, но и необходимыми, причем на уровне страны, в которой некому залатать демографическую дыру, кроме его подопечных. «Потому что больше никто не умеет просто подойти и схватить бабу за ж…, чтобы она потом родила стране нового человека». А это, мол, главное искусство пикапера.
А между тем только в Москве, по самым скромным подсчетам, существует с десяток учебных заведений подобного профиля, причем с ценами от 100 тысяч до миллиона. При этом, если верить «профессорам» этих «университетов», недобора у них нет.
Обзваниваю найденные в Рунете пикаперские «образовательные учреждения» с легендой, что хочу отдать в обучение «слишком робкого младшего брата». В ответ будущего клиента милости просят в настоящие мужики, но только осенью. А сейчас у пикаперов конец учебного года и экзаменационная пора.
— Раз выпускников засекли, значит, ничего они не умеют, — считает преподаватель организации, конкурирующей с той, чьи экзаменуемые провалились. — А наши сейчас кинестетику сдают по курсу «мегаполис-эксперт», и блестяще сдают!
— А что это?
— Курс из 160 часов, из которых 80 часов теории с преподавателем и 80 часов самостоятельной отработки навыков знакомства с дистанционным контролем, всего 800 тысяч рублей за курс, а какие знания! Одна кинестетика чего стоит! Это «случайные» прикосновения, с помощью которых с объектом устанавливается контакт и вызывается его доверие. Если кто страну и поднимет, то это наши пикаперы, очень талантливая выпустилась плеяда ребят! Сейчас у нас «ЕГЭ в полях». Возраст объекта, кстати, на уличном экзамене неважен.
— Значит, правду говорят, что и несовершеннолетние в центре столицы подвергались таким… экзекуциям?!
— Сейчас девушки так выглядят, что отличить 17-летнюю от 35-летней бывает трудно, поэтому если и было, то не нарочно. С 35 до 50 самый сговорчивый контингент: не успеешь, а она уже сама идет. А вот после 50 лет аудитория самая сложная. Поэтому на экзаменах она особо рекомендуется.
— Чем же она сложна?
— После 50 женщина уже не верит, что может кого-то возбудить, просто идя по улице. Ей уже дико, что кто-то ее «захотел», просто узрев. А проломить такую психологию способен только очень перспективный пикапер, освоивший телесные практики на отлично.
— А чему у вас там еще учат?
— Чтению эмоций, гипнозу, НЛП, риторике и построению диалога, ориентированию на местности — разведвузы могут только позавидовать. Но вообще мы раскрываем карты только нашим слушателям.
— То есть уплатившим такие неадекватные деньги? А подешевле нет чего-нибудь аналогичного?
— Пожалуйста, индивидуалов вагон, но качество их преподавания сомнительно. И морально-этическая сторона тоже.
— А она у вас есть? «Клятву Гиппократа» какую-нибудь дают выпускники с такими знаниями? Типа клянусь не воспользоваться корысти ради…
— Ну, а зачем тогда знания? Мой студент, один из лучших, на время экзаменов специально в салон красоты устроился, чтобы показать искусство кинестетики, а он по ней отличник. Так он всего за два сеанса жену олигарха склеил. Так что, мне ему теперь запрещать, что ли? Хорошо учился человек, это заслуженная победа. А что ей 62, так это даже неплохо.