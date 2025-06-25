«Страну поднимут пикаперы»: специалисты по приставаниям на улице объяснили атаки на попки москвичек

В последние дни июня в центре Москвы завелся секс-маньяк: так решили москвички и гостьи столи- цы, которых на улице хватали за мягкие места. Некоторые успели написать заявления в полицию, пока ответственность за атаку на дамские пятые точки не взял на себя… преподаватель курсов пикапа со словами: «При текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все, лишь бы люди совокуплялись (выражено ненормативной лексикой. — Авт.). Оказалось, это его выпускники сейчас сдают “ЕГЭ в полях”, то есть практикуются на реальных девушках. Корреспондент “МК” провела расследование и выяснила: не они одни.