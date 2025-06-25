Аналитики назвали стоимость самой дорогой студии в Москве

Самая дорогая студия в Москве площадью 50 квадратных метров, представленная в проекте делюкс-класса и расположенная в 300 метрах от Кремля, обойдется в 139,3 миллиона рублей — стоимость квадратного метра в помещении составляет 2,77 миллиона рублей. Об этом в среду, 25 июня, сообщили аналитики агентства недвижимости Whitewill.
— Основная аудитория подобных лотов — это клиенты, которым нужен так называемый пиджачный вариант: для периодических остановок в городе, командировок, как альтернатива пятизвездочному отелю. Такие квартиры покупают люди, живущие за городом или за границей, которым удобно оставаться в Москве время от времени, — пояснила топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.
Второе место в списке самых дорогих московских студий занимает помещение площадью 48 квадратных метров стоимостью 131,4 млн рублей. Третья по цене студия площадью 50 квадратных метров обойдется почти в 130 миллионов рублей. Оба лота находятся в той же локации, передает портал «Известия».
По данным экспертов, стоимость самого дорогого пентхауса в Москве площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров составляет 5,14 миллиарда рублей — помещение находится в строящемся клубном доме на Софийской набережной напротив Кремля.