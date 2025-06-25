Аналитики назвали стоимость самой дорогой студии в Москве

— Основная аудитория подобных лотов — это клиенты, которым нужен так называемый пиджачный вариант: для периодических остановок в городе, командировок, как альтернатива пятизвездочному отелю. Такие квартиры покупают люди, живущие за городом или за границей, которым удобно оставаться в Москве время от времени, — пояснила топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.