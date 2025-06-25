Врач рассказала о состоянии мальчика, пережившего нападение в аэропорту Шереметьево

Ребенок, которого 31-летний гражданин Белоруссии Владимир поднял на руки и со всей силы бросил на пол в аэропорту Шереметьево, продолжает находиться в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких. У него зафиксирован острейший период черепно-мозговой травмы. Об этом в среду, 25 июня, сообщила главврач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяну Шаповаленко.
Врачи не обнаружили у него серьезных повреждений головного мозга. Специалист отметила, что прогноз по восстановлению ребенка — спокойный.
— Мы специально выдерживаем эту паузу для того, чтобы дать возможность мозгу «отдохнуть». Он получает противоотечную терапию. Провели вчера магниторезонансную томографию головного мозга, — рассказала врач.
Шаповаленко подчеркнула, что лечение тяжелой черепно-мозговой травмы требует командной работы большого числа специалистов, включая неврологов, нейрохирургов и реаниматологов.
Врач также заверила, что с момента приезда машины скорой помощи из Шереметьева до того, как мальчик оказался на реанимационной койке, прошло не более 5 минут, и ему была оказана помощь. Состояние ребенка оценили в приемной и сразу направили в отделение реанимации.
Специалист уточнила, что родители мальчика все еще находятся в шоке. Врачам удалось уговорить беременную мать поехать домой, а с ребенком остался отец. Медики стараются поддержать родителей и предоставлять им полную информацию о состоянии ребенка.
— Мы занимаемся своим делом. (…) Это наша обычная работа, — приводит слова Шаповаленко 360.ru.
Нападение на ребенка произошло 23 июня. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».