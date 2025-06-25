Врач рассказала о состоянии мальчика, пережившего нападение в аэропорту Шереметьево

Врач также заверила, что с момента приезда машины скорой помощи из Шереметьева до того, как мальчик оказался на реанимационной койке, прошло не более 5 минут, и ему была оказана помощь. Состояние ребенка оценили в приемной и сразу направили в отделение реанимации.