«Теория длинной руки». Как технологии стирают расстояния в современных войнах, рассказал Баранец

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расстояние в 1,5 тыс. км больше не является препятствием для современных армий — ключевую роль играют технологии и средства нападения. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
«Теория длинной руки (принцип в современной военной стратегии, который означает способность государства или армии наносить эффективный удар вглубь территории противника, даже если он находится очень далеко. — Прим. БЕЛТА) — это новое слово в военном деле. Расстояние в 1,5 тыс. км для иранских и израильских ракет не стало препятствием, — отметил Виктор Баранец. — Эта теория основывается на технологичности средств нападения. Вы же не забывайте, что достают не только ракетами — доставали и самолетами. Не зря Трамп присылает заправщиков, потому что там есть определенный радиус полетов израильских самолетов — туда они могут слетать, а назад могут приземлиться мордой где-нибудь в пустыне».
Война и союзники. Баранец рассказал, как внешняя помощь продлевает боевые действия.
Военный обозреватель напомнил, что ранее президент России Владимир Путин прямо заявлял: Россия предлагала Ирану совместную работу в области создания современных систем ПВО, но Тегеран тогда не проявил интереса. При этом, как уточнил Виктор Баранец, сейчас в публичный доступ уже просочилась информация из израильских источников, что несколько современных американских истребителей F-35 были сбиты именно иранской системой противовоздушной обороны.
Эксперт подчеркнул, что сам сначала не спешил верить этим сообщениям, поскольку в условиях активной пропаганды достоверность подобных данных нужно проверять особенно тщательно. Однако позднее сам израильский источник подтвердил, что это действительно произошло, хотя до конца не ясно, из какого именно комплекса: С-400, которым обладают в том числе белорусские военные, или же из иранской системы, созданной на его основе. По его словам, Ирану удалось в полной мере освоить производство современных комплексов, не уступающих российским, что в условиях современных конфликтов имеет принципиальное значение.
Эксперт подчеркнул, что в современных условиях расстояние перестает быть сдерживающим фактором для современных армий, а ключевую роль играет технологичность средств поражения. -0-