«Теория длинной руки». Как технологии стирают расстояния в современных войнах, рассказал Баранец

«Теория длинной руки (принцип в современной военной стратегии, который означает способность государства или армии наносить эффективный удар вглубь территории противника, даже если он находится очень далеко. — Прим. БЕЛТА) — это новое слово в военном деле. Расстояние в 1,5 тыс. км для иранских и израильских ракет не стало препятствием, — отметил Виктор Баранец. — Эта теория основывается на технологичности средств нападения. Вы же не забывайте, что достают не только ракетами — доставали и самолетами. Не зря Трамп присылает заправщиков, потому что там есть определенный радиус полетов израильских самолетов — туда они могут слетать, а назад могут приземлиться мордой где-нибудь в пустыне».