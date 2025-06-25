Скандал с домогательствами на улицах: На Алекса Лесли завели уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Алекса Лесли (в паспорте — Александр Кириллов), подозреваемого в подстрекательстве к совершению изнасилования.
По данным следствия, блогер побуждал своих подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Эти действия были зафиксированы на видеозаписях.
Следователи московского СК проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.