Первый отъезд за год: Алла Пугачёва уехала с Кипра из-за Галкина*

Супруги проводят отпуск в Италии, где уже побывали в Риме и запечатлели себя на фоне известных памятников. После Италии Пугачёва планирует отдохнуть в Латвии. В последнее время певица старается избегать публичности, в то время как Галкин* активно делится с подписчиками в соцсетях своими фотографиями, демонстрируя прекрасную форму.