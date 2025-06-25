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В Самарской области в 2025 году благоустроят 39 общественных пространств

В 2025 году в Самарской области благоустроят 39 общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году в Самарской области благоустроят 39 общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объекты выбраны по итогам всероссийского голосования — участие приняли свыше 460 тысяч жителей из 11 муниципалитетов.

Наибольшее число голосов получили: парк «Воронежские озера» и парк Щорса в Самаре, набережная «Певческое поле» в Тольятти, парк «Дружба» в Похвистнево, территория по ул. Ленина в Чапаевске и площадка в парке Отрадного.

До конца этого года завершат благоустройство еще 50 пространств — победителей прошлого голосования. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Ранее мы писали, что с 2026 года Самара получит дополнительное федеральное финансирование на обновление электротранспорта и трамвайных путей.

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