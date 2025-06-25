В Подмосковье планируется обустроить более 1000 свежих парковочных мест: рассказываем подробности

Новые зоны платной парковки начнут работать в Московской области с 1 июля. К 17 населенным пунктам, где такие услуги уже предоставляются, добавится еще 7 муниципалитетов. В общей сложности планируется обустроить более 1000 свежих парковочных мест.
Через несколько дней нововведение дойдет до Дмитрова. На Торговой площади города сделают платными 16 машино-мест. В Коломне с 1 июля будут расширены существующие платные парковки на улицах Яна Грунта, Пушкина, Красногвардейской и Уманской. В результате количество парковочных мест увеличится на 134 единицы.
В Щелкове появятся первые платные парковки на 150 машино-мест. Они будут расположены в шести зонах на улицах Ленина, Комарова и Пушкина. В Видном будут созданы новые парковочные места на 116 машино-мест. Их оборудуют на четырех дорогах: 1-м Калиновском проезде, площади для разворота автобусов (Рыночный проезд), улицах Кооперативной и Гиоргоса Вассилакопулоса.
Где еще парковочные места планируются к открытию?
Истра — 71 парковочное место на улице 15 лет комсомола.
Лобня — 324 парковочных места на двух улицах: Некрасова, дублере улицы Ленина.
Химки — 250 мест на Ленинском проспекте, Московском проезде, улицах Кирова, Октябрьской, Чапаева, Горького.
Оплатить парковку можно будет через приложение «Парковки России» или отправив СМС на номер 7757. Средства, полученные от оплаты парковки, решено направлять сейчас на работы по благоустройству, ремонту и содержанию территорий. Тариф на парковку составляет от 40 рублей (у железнодорожных станций) до 50 рублей (на городских улицах) в час. Штраф за неуплату — 2,5 тысячи рублей.
Надо ли говорить, что мало кого такая ситуация в Подмосковье радует? Все понимают, что в Москве такая мера вполне оправданна. А вот в области некоторые нововведения горожане считают неуместными.
Наглядный пример — улица Ленина (дублер Волоколамского шоссе) в Красногорске. Некоторое время назад платные парковочные места оборудовали прямо напротив магазинов и кафе.
«Подъехать к магазину, чтобы быстро купить бутылку воды или что-то еще по мелочи, уже невозможно, — жалуются местные жители. — Никто не хочет платить, поэтому стоянка теперь пустует, а водители бросают машины в ближайших дворах. Ну и кому от этого стало легче и удобнее? А еще говорят, “у нас все для людей”.
Меж тем автоэксперты уверены, что введение платных парковок в некоторых районах Подмосковья приведет к тому, что люди, покупающие там квартиры, будут «навсегда потеряны для авторынка».
«Платная парковка мало связана с возможностью припарковаться. Потому что, когда в муниципалитетах обсуждают введение платной парковки, никто не говорит, насколько больше будет построено парковочных мест для автовладельцев, — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Наоборот, просто сокращают легальное парковочное пространство. Поэтому я не думаю, что транспортная ситуация в Подмосковье улучшится. Уберут какое-то небольшое количество брошенных автомобилей, переставят их во дворы. Во дворах начнется та же самая битва, которая происходит везде, где есть платная парковка. Поставят везде шлагбаумы. И дальше, когда за ними мест на всех не хватит, начнутся конфликты. Так транспортная проблема превращается в социальную».