В Подмосковье планируется обустроить более 1000 свежих парковочных мест: рассказываем подробности

«Платная парковка мало связана с возможностью припарковаться. Потому что, когда в муниципалитетах обсуждают введение платной парковки, никто не говорит, насколько больше будет построено парковочных мест для автовладельцев, — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Наоборот, просто сокращают легальное парковочное пространство. Поэтому я не думаю, что транспортная ситуация в Подмосковье улучшится. Уберут какое-то небольшое количество брошенных автомобилей, переставят их во дворы. Во дворах начнется та же самая битва, которая происходит везде, где есть платная парковка. Поставят везде шлагбаумы. И дальше, когда за ними мест на всех не хватит, начнутся конфликты. Так транспортная проблема превращается в социальную».