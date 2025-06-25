Туристы отменяют поездки в Японию из-за комикса о катастрофе

Туристы срочно отменяют поездки в Японию из-за комикса, в котором предсказана катастрофа на июль 2025 года, передает газета The Independent.
Сообщается, что автором комикса является художница Рё Тацуки, или как ее прозвали за безошибочные предсказания «японская Ванга». Количество бронирований в Японии упало на 50% после того, как автор манги «предсказала» огромное цунами в регионе.
При этом отмечается, что наибольшее беспокойство выражают туристы из Китая, Гонконга, Тайваня и Вьетнама, которые хотят отменить запланированные поездки в Японию.
Напомним, ранее художница Рё Тацуки сделала предсказания о 2025 и 2030 годах — Японию ждет сильное землетрясение, а весь мир — новый вирус.