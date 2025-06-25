ФАС вынесла предостережение Wildberries из-за новых условий работы с продавцами

При этом у новых предпринимателей нет обязанности пользоваться счетом при дальнейшем сотрудничестве с маркетплейсом. «Для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета», — заявили представители Wildberries&Russ в telegram-канале.