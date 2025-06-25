Суд приостановил работу полигона в Ростовской области на 60 суток

В Ростовской области на полигоне в Семикаракорском районе были выявлены экологические нарушения. Это выяснилось во время совместной проверки Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает Южное управление Роспироднадзора.