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Суд приостановил работу полигона в Ростовской области на 60 суток

За экологические нарушения в Ростовской области приостановлена работа предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на полигоне в Семикаракорском районе были выявлены экологические нарушения. Это выяснилось во время совместной проверки Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает Южное управление Роспироднадзора.

Во время проверки выяснилось, что предприятие систематически нарушало правила обращения с отходами.

— Особую тревогу вызвал факт сброса жидких отходов четвертого класса опасности (предположительно осадка из промышленных накопителей сточных вод) в обычный котлован, не оборудованный специальной изоляцией, — говорится в сообщении.

В итоге арбитражный суд Ростовской области принял решение о приостановке деятельности полигона на 60 суток.