Появилось видео с призывом муфтия из РФ наставлять вернувшихся с СВО «неверных»

В Сети в среду, 25 июня, появились кадры, где российский муфтий Альбир Крганов призывает общественность наставлять российских военнослужащих, возвращающихся из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине, и «неверных», которые прибывают в Россию вместе с ними.
Выступление муфтия чередуется со сгенерированным искусственным интеллектом видео, на котором мусульманин ведет мужчину в военной форме.
— Наши братья уже возвращаются с СВО. Несколько слов о неверных, которые прибывают с ними… Аллах прекрасный! Если его увидят… заблудшие души — они уверуют немедля. Поэтому так важно… умело направить заблудших к Аллаху, — заявил муфтий.
Он добавил, что из зоны боевых действий возвращаются «израненные физически и духовно» люди. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Колоколъ».
Позднее муфтий опроверг слова, якобы сказанные им в видеоролике, сославшись на нейросети. Он добавил, что ранее подобные фейки были созданы якобы от имени муфтиев Татарстана и Петербурга, муфтия Таджуддина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— Очевидно, что идет информационная война против нашей страны, цель которой — посеять хаос и недоверие, — высказался Крганов; его цитирует Telegram-канал «Ценности.РФ».
Патриарх Кирилл призвал священнослужителей бороться с возрождением неоязычества в зоне проведения СВО, отметив, что подобные практики являются нелепыми, а тех, кто занимается развитием неоязычества, он назвал «чудиками». Патриарх обратил внимание на необходимость организации семинаров или курсов для священников, которые намерены отправиться в зону боевых действий.