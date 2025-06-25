Появилось видео с призывом муфтия из РФ наставлять вернувшихся с СВО «неверных»

— Наши братья уже возвращаются с СВО. Несколько слов о неверных, которые прибывают с ними… Аллах прекрасный! Если его увидят… заблудшие души — они уверуют немедля. Поэтому так важно… умело направить заблудших к Аллаху, — заявил муфтий.