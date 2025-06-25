Создана морозостойкая управляющая электроника для квантовых компьютеров

Подобные результаты опытов, как отмечают физики, позволят уже в ближайшем будущем объединить кубиты и их управляющие системы в рамках одного и того же компактного чипа, что значительно упростит архитектуру квантовых компьютеров и позволит быстрее масштабировать их. Это необходимо для создания вычислительных систем, способных корректировать ошибки в своей работе и решать важные для экономики и науки задачи, подытожили исследователи.