Луселия Сантус рассказала о своей жизни: ее не смущают ассоциации только с рабыней Изаурой

Гостем недавнего кинофорума «Евразия» в Сочи была знаменитая бразильская актриса Луселия Сантус. Та самая рабыня Изаура, как ее часто называют. И она совсем не смущается, когда ее ассоциируют исключительно с единственной ролью. Наверное, потому, что ее жизнь богата на события и роли. Просто мы очень мало знаем о ней.
Луселия возглавляла жюри полнометражного конкурса и каждый день смотрела по два-три фильма из разных стран, включая российские и снятые на постсоветском пространстве. Она никогда не роптала, не требовала повышенного внимания, хотя в летнем театре, где проходили просмотры, чувствовала себя как в парнике. Луселия оказалась очень общительной и после нашего интервью, всякий раз встречая, непременно обнимала.
Сопровождал ее в поездке сын Педро Нешлинг, тоже популярный бразильский актер, давно мечтавший побывать в России. Он жил по своей программе и даже не выходил со своей мамой на звездную дорожку. Старался держаться незаметно и ходил купаться в холодном море. Луселия тоже посетила пляж, хотя вода не прогревалась и до 20 градусов.
Сериал «Рабыня Изаура» вышел в 1976 году. Героиня Луселии Сантус прошла множество испытаний. У нас первые серии показали только в 1988 году. Их было почти в три раза меньше, чем на родине сериала. Луселия несколько раз побывала в России, но не на пике популярности сериала, а спустя многие годы. В Сочи она получила заманчивое предложение от молодого и энергичного продюсера поучаствовать в одном интересном проекте, и если все сложится, то мы через год-полтора увидим ее на большом экране. Актрисой Луселия стала в 14 лет. Ее профессиональной карьере больше полувека. Сантус сыграла более ста ролей в театре и кино. Она ставит спектакли, много гастролирует, работает как продюсер, даже сняла документальные фильмы. Она также заботится о защите окружающей среды, в частности — о лесах Амазонки.
Мы разговаривали вечером, после того, как закончились конкурсные показы.
— Как вас соблазняли приехать в Сочи? Какие аргументы привели?
— Я очень люблю кино, любою смотреть фильмы. Думаю, что все фестивали, как внутренние в Бразилии или России, так и международные, значимы. На них мы обмениваемся опытом. Важно, чтобы наша профессия всегда жила и развивалась. Мы должны поддерживать постоянную связь друг с другом и нашей публикой. Именно поэтому я и приехала к вам. Когда мне предложили поработать в жюри и побывать в Сочи, я даже не раздумывала. Сразу ответила: «Да». Кинофестиваль для меня — весомый аргумент. Еще один сильный аргумент — фильмы, представленные в конкурсе. Они не доходят до Бразилии. Мы их не видим.
— Существует ли в Бразилии разделение на артистов сериалов и артистов большого кино?
— У нас актеры по большей части занимаются всем. И хотя нет такого жесткого разделения, все-таки важнее, когда ты снимаешься именно в кино. Хотя фильмов производится гораздо меньше, чем сериалов. Из-за этого актеров чаще можно увидеть на телевидении, чем на большом экране.
— Сейчас вы в основном заняты в театре?
— Я — актриса театра прежде всего. С детства стала выходить на сцену. Я училась в театральной школе и только потом пришла на телевидение. Всю жизнь работаю в театре. А в кино я пришла, имея телевизионный опыт. Сейчас самая важная моя работа в театре.
— Что это за театр?
— Я сама играю, ставлю спектакли, но своего театра у меня нет. Работаю на разных площадках, сама выбираю пьесы. Могу играть в собственных спектаклях и езжу с ними по всей Бразилии. Я также принимаю приглашения от других режиссеров поучаствовать в их постановках.
— Как случилось, что вы в очень юном возрасте стали играть на сцене?
— Мне было 14 лет, когда я услышала, что проходят прослушивания в одном из театров. Я пошла туда, и меня выбрали на роль.
— И что это была за роль?
— В спектакле по «Дон Кихоту» Сервантеса. Это была постановка для детей.
— Первый сценический опыт поменял всю дальнейшую жизнь?
— Нет. Не было ничего конкретного, что могло бы поменять мою судьбу. Моя жизнь меняется каждый день. Естественно, что по всей Бразилии меня узнали после того, как я появилась на телевидении. Те актеры, которые играют только в театре, не имеют такой популярности. Их не знает вся страна. Те, кто стремится к успеху, хочет, чтобы их знали, идут работать на телевидение.
— Рабыня Изаура, наверное, как ваше счастье, так и беда?
— Нет. С ней связано все только самое прекрасное. Редко так роль выстреливает. Это даже не я, а персонаж, рабыня Изаура стала известна во всем мире. Так редко случается. За короткое время сериал облетел весь мир. И дело тут не во мне, а в самой рабыне Изауре.
— После этого вам не стали предлагать роли одного плана, вечную рабыню Изауру?
— У вас совсем чуть-чуть знают о моей карьере. У меня масса персонажей, и самых разных. Гамма большая. Стоило мне закончить сниматься в «Рабыне Изауре», как я вошла в другую дверь на той же студии. Я пришла на другой сериал и сама выбрала понравившийся персонаж. Это была роль «плохой девочки», абсолютно другой образ. И он тоже выстрелил в Бразилии. За мной не закрепилось амплуа исключительно положительной героини.
— Были периоды, когда у вас совсем не было работы?
— К сожалению, такого момента не было. Мне постоянно приходится работать. Наверное, это закончится только тогда, когда я умру.
— Сына вы заразили актерской профессией?
— Педро принадлежит уже к другому поколению, у которого немного другое видение происходящего и самой актерской профессии. У моего сына другие возможности. Я родилась в обычной семье. Мои родители работали каждый день с утра до вечера. А Педро родился в семье, где мама и папа занимаются искусством (его отец — известный дирижер. — С. Х.), имеют несколько другой статус. Но он тоже выбрал актерскую профессию.
— Вы живете самой обычной жизнью или принадлежность к элите отдаляет вас от остального мира?
— Я живу как обычный человек, хожу по улицам, работаю. У меня есть друзья и нет закрытой жизни, я — не зазнавшаяся актриса и образец анти-Голливуда.
— У нас статус актера существенно понизился. Они перестали быть властителями дум. Перед ними уже не открывались все двери. А как у вас?
— В разных странах это по-разному. Даже не знаю, как это объяснить. В Бразилии у известных людей нет никакой возможности быть хоть немного выше, чем остальные. Нет такого, что раз ты актер, то тебе многое позволено. Нам полагается не больше, чем другим. У нас демократичная страна. Нет никаких привилегий. Возможно, что есть какие-то исключения, но в целом актер — обычный человек.
— К ним прислушиваются? У нас даже писатели перестали быть властителями дум.
— Вообще актеры имеют силу влиять на публику, но в наши дни серьезная проблема во всем мире — это социальные сети. Актер или актриса не должны были ничего доказывать, кроме как в своей профессии. А теперь они влияют на что-то, если у них много подписчиков.
— Вы ведете соцсети?
— Они у меня есть, но я высказываюсь там от случая к случаю. Для меня это царство бесправия. Но так как я актриса, то должна иметь социальные сети. Единственная актриса, у которой нет социальных сетей, — это Фернанда Торрес, недавно ставшая номинанткой «Оскара» и получившая «Золотой глобус» за фильм «Я все еще здесь». Мне он очень понравился.
— Был ли у вас опыт работы в других странах?
— Я работала в Китае. У нас было много сопродукции с ним. В Перу был сериал, и много работы в Португалии, поскольку у нас один язык.
— Как вы узнали о невероятной популярности в России?
— Из новостей. Кто-то их принес, что-то рассказал. У меня было много предложений приехать в Россию, но всякий раз что-то не складывалось. Однажды даже президент Бразилии пригласил поехать в составе делегации, но что-то этому помешало. И только в 2018 году мне удалось впервые побывать в Москве.
— Какой она вам показалась?
— Москва меня удивила. Космический город. Меня поразило количество театров и музеев. Если бы у меня была возможность остаться надолго, я бы посетила все театры, начиная с Большого. Я хотела бы побывать в Санкт-Петербурге. Планирую в скором времени еще раз к вам приехать.