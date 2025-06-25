Луселия Сантус рассказала о своей жизни: ее не смущают ассоциации только с рабыней Изаурой

Сериал «Рабыня Изаура» вышел в 1976 году. Героиня Луселии Сантус прошла множество испытаний. У нас первые серии показали только в 1988 году. Их было почти в три раза меньше, чем на родине сериала. Луселия несколько раз побывала в России, но не на пике популярности сериала, а спустя многие годы. В Сочи она получила заманчивое предложение от молодого и энергичного продюсера поучаствовать в одном интересном проекте, и если все сложится, то мы через год-полтора увидим ее на большом экране. Актрисой Луселия стала в 14 лет. Ее профессиональной карьере больше полувека. Сантус сыграла более ста ролей в театре и кино. Она ставит спектакли, много гастролирует, работает как продюсер, даже сняла документальные фильмы. Она также заботится о защите окружающей среды, в частности — о лесах Амазонки.