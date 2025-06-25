Wildberries будет изучать предостережение ФАС о счетах в «Вайлдберриз Банке»

В объединенной компании также подчеркнули, что у продавца нет обязательств по использованию счета, открытого в «Вайлдберриз Банке»: для работы на платформе он может использовать счет в любом другом российском банке, где он обслуживается, и даже закрыть этот счет после регистрации.