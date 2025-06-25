Wildberries будет изучать предостережение ФАС о счетах в «Вайлдберриз Банке»

Объединенная компания Wildberries & Russ собирается изучить предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, касающееся открытия счетов продавцов в «Вайлдберриз Банке». Об этом в среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе компании.
В компании отметили, что открытие счета необходимо только для проверки новых продавцов и у селлеров нет обязательств по его использованию.
— Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес. В то же время отмечаем, что открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов. Поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки, — говорится в сообщении.
В объединенной компании также подчеркнули, что у продавца нет обязательств по использованию счета, открытого в «Вайлдберриз Банке»: для работы на платформе он может использовать счет в любом другом российском банке, где он обслуживается, и даже закрыть этот счет после регистрации.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что отсутствие счета в «Вайлдберриз Банке» не является основанием для блокировки личного кабинета. В объединенной компании подчеркнули, что они «всегда внимательно относятся» к замечаниям регулятора и строят свою работу на соблюдении требований ФАС России, передает ТАСС.
Вечером того же дня маркетплейс Wildberries получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы в связи с тем, что в обновленной оферте обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке». В документе указано, что в случае невыполнения требования компания ограничит продавцам доступ к их личным кабинетам.