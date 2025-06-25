В Госдуме предложили обязать иностранцев покупать полис ДМС при въезде в Россию

В Госдуме выступили с инициативой сделать обязательным приобретение мигрантами полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в Россию. Соответствующий запрос направила в Минздрав РФ замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.
Депутат отметила, что, по официальной статистике, ежегодно в российских больницах более пяти миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства обращаются за медпомощью. Расходы на их лечение ложатся на региональные бюджеты и российскую систему здравоохранения в целом, указала она.
«…Полагаю целесообразным установить необходимость оформления полиса добровольного медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих в РФ», — подчеркнула Авксентьева.
Парламентарий пояснила, что таким образом будет снижена финансовая нагрузка на госклиники, а затраты будут перераспределены между работодателем и самим мигрантом.
Как писал сайт KP.RU, 24 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятые нижней палатой парламента меры по противодействию нелегальной миграции в России начали активно работать, кардинально меняя ситуацию в этой области. При этом спикер выделил эффективность норм, ужесточающих ответственность за организацию незаконной миграции.