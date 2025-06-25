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Ветер прохладу не принесёт: В Молдове по-прежнему жарко — до 27 июня сохраняется желтый код из-за повышенных температур — опять до +35

Какой будет погода в Молдове в четверг, 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе, 26 июня днем + 28−30 градусов, средняя скорость ветра 22 км/час, максимальные порывы — 48 км/час. Преимущественно солнечно. Вероятность дождя — минимальная.

Ночью — около 16 градусов тепла, ветер немного стихнет.

В прошлом году в столице 26 июня было +28.

На юге Молдовы днем до +35, ночью около +20, переменная облачность.

На севере страны днем +27, ночью — около 15 со знаком плюс, ожидаются кратковременные дожди.

Напомним, что синоптики предупредили, что в Молдове объявлен жёлтый код из-за повышенных температур, который будет действовать 27 июня.

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