Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители

Украинский язык был создан искусственно, и его использовали только в тех регионах, где он насильно насаждался. На данный момент в России изучать этот язык не хотят ни дети, ни взрослые россияне. Об этом в среду, 25 июня, заявил член комитета Государственной думы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. Так он отреагировал на инициативу изъять украинский язык из общеобразовательных школьных программ.
— Я сторонник того, чтобы в любом российском регионе изучали местный диалект, помимо литературного русского языка. Это относится и к тому диалекту, который называют украинским языком. И я прекрасно знаю, что этот самый диалект русскому большинству жителей земель, в разное время именовавшихся Украиной, навязывали принудительно, — высказался парламентарий.
Он пояснил, что украинский язык создавался путем предельного подчеркивания отличия от нормы. Для этого в южных диалектах искали слова, которые максимально отличаются от русских. И если такое слово находилось, его объявляли исконно украинским. А если замены не было, то брали латинское слово с польской или немецкой адаптацией.
Вассерман предложил оставить украинский язык в качестве факультатива и убедиться, что его «практически никто» не захочет учить, передает портал «Взгляд».
24 июня Министерство просвещения России предложило убрать программу по украинскому языку из общего, основного и среднего образования с 1 сентября 2025 года. В ведомстве предложили признать устаревшими пункты о «Федеральной рабочей программе по учебному предмету “родной (украинский) язык”.