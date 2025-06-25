Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители

Украинский язык был создан искусственно, и его использовали только в тех регионах, где он насильно насаждался. На данный момент в России изучать этот язык не хотят ни дети, ни взрослые россияне. Об этом в среду, 25 июня, заявил член комитета Государственной думы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. Так он отреагировал на инициативу изъять украинский язык из общеобразовательных школьных программ.