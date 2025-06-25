Назван срок открытия пляжей в Анапе после разлива мазута

Эколог Роман Пукалов предположил, что часть побережья Анапы может быть открыта для купания официально уже этим летом, пишут NEWS.ru.
Речь, по словам эксперта, идет о побережье Большого Утриша, Супсеха и Сукко.
Эколог отметил, что природе быстрее восстановиться после разлива мазута помогают волонтеры, сотрудники МЧС и власти Краснодарского края.
На это раньше потребовалось бы 10 лет, а сейчас процесс займет около одного года, объяснил Пукалов.
Он также уточнил, что пробы воды все еще показывают превышения по загрязняющим веществам, но не очень большие.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что россияне продолжают отдыхать в Анапе, несмотря на запрет купания в Черном море и риски для здоровья, из-за сильного падения цен.