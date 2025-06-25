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Назван срок открытия пляжей в Анапе после разлива мазута

Эколог Роман Пукалов предположил, что часть побережья Анапы может быть открыта для купания официально уже этим летом, пишут NEWS.

Эколог Роман Пукалов предположил, что часть побережья Анапы может быть открыта для купания официально уже этим летом, пишут NEWS.ru.

Речь, по словам эксперта, идет о побережье Большого Утриша, Супсеха и Сукко.

Эколог отметил, что природе быстрее восстановиться после разлива мазута помогают волонтеры, сотрудники МЧС и власти Краснодарского края.

На это раньше потребовалось бы 10 лет, а сейчас процесс займет около одного года, объяснил Пукалов.

Он также уточнил, что пробы воды все еще показывают превышения по загрязняющим веществам, но не очень большие.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что россияне продолжают отдыхать в Анапе, несмотря на запрет купания в Черном море и риски для здоровья, из-за сильного падения цен.