Американский спринтер победил в забеге, размахивая интимным органом

На кадры трансляции попало, как через несколько секунд после начала забега у спортсмена случились технические неполадки с шортами. В результате во время бега и прыжков через барьер у Криса оголился интимный орган. Но спринтер не снизил скорость и сумел финишировать первым, совершив еще в конце победный кульбит.