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Американский спринтер победил в забеге, размахивая интимным органом

Американский спринтер Крис Робинсон победил в забеге на 400 метров с барьерами на соревнованиях Ostrava Golden Spike в Чехии, несмотря на проблемы со спортивной формой.

Американский спринтер Крис Робинсон победил в забеге на 400 метров с барьерами на соревнованиях Ostrava Golden Spike в Чехии, несмотря на проблемы со спортивной формой. Ему пришлось преодолевать дистанцию с оголенным интимным местом на глазах зрителей и телекамер.

На кадры трансляции попало, как через несколько секунд после начала забега у спортсмена случились технические неполадки с шортами. В результате во время бега и прыжков через барьер у Криса оголился интимный орган. Но спринтер не снизил скорость и сумел финишировать первым, совершив еще в конце победный кульбит.

Теперь спортивным журналистам, которые рассказывают об этом забавном эпизоде, приходится замазывать на видеокадрах некоторые детали.