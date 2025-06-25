Американский спринтер победил в забеге, размахивая интимным органом

Американский спринтер Крис Робинсон победил в забеге на 400 метров с барьерами на соревнованиях Ostrava Golden Spike в Чехии, несмотря на проблемы со спортивной формой. Ему пришлось преодолевать дистанцию с оголенным интимным местом на глазах зрителей и телекамер.
На кадры трансляции попало, как через несколько секунд после начала забега у спортсмена случились технические неполадки с шортами. В результате во время бега и прыжков через барьер у Криса оголился интимный орган. Но спринтер не снизил скорость и сумел финишировать первым, совершив еще в конце победный кульбит.
Теперь спортивным журналистам, которые рассказывают об этом забавном эпизоде, приходится замазывать на видеокадрах некоторые детали.