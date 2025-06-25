В РФ выросло производство легковых автомобилей

При этом выпуск автобусов массой до пяти тонн за январь-май уменьшился на 19,3% — до 6,6 тысячи единиц. В мае — на 45,1%, до 900 штук. Производство автобусов массой, превышающей пять тонн, за январь-май снизилось на 39,6% в годовом выражении и составило 3,8 тысячи единиц. В мае снижение составило 36,9% — до 718 единиц.