В РФ выросло производство легковых автомобилей

В России производство легковых автомобилей составило 281 тысячу машин в январе-мае 2025-го, это на 4% больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости.
Согласно данным Росстата, производство грузовиков за пять месяцев уменьшилось на 20,1% и составило 58,5 тысячи штук. В мае производство в этом сегменте сократилось на 32% в годовом выражении и составило 8,9 тысячи штук.
При этом выпуск автобусов массой до пяти тонн за январь-май уменьшился на 19,3% — до 6,6 тысячи единиц. В мае — на 45,1%, до 900 штук. Производство автобусов массой, превышающей пять тонн, за январь-май снизилось на 39,6% в годовом выражении и составило 3,8 тысячи единиц. В мае снижение составило 36,9% — до 718 единиц.
Ранее сообщалось, что в России в 2024 году производство автомобилей увеличилось на 32,5% по сравнению с 2023 годом.