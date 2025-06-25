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В РФ выросло производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в январе-мае выросло на 4%.

Источник: Аргументы и факты

В России производство легковых автомобилей составило 281 тысячу машин в январе-мае 2025-го, это на 4% больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости.

Согласно данным Росстата, производство грузовиков за пять месяцев уменьшилось на 20,1% и составило 58,5 тысячи штук. В мае производство в этом сегменте сократилось на 32% в годовом выражении и составило 8,9 тысячи штук.

При этом выпуск автобусов массой до пяти тонн за январь-май уменьшился на 19,3% — до 6,6 тысячи единиц. В мае — на 45,1%, до 900 штук. Производство автобусов массой, превышающей пять тонн, за январь-май снизилось на 39,6% в годовом выражении и составило 3,8 тысячи единиц. В мае снижение составило 36,9% — до 718 единиц.

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году производство автомобилей увеличилось на 32,5% по сравнению с 2023 годом.