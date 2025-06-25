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Wildberries изучит предупреждение ФАС о счетах продавцов в Вайлдберриз банке

Wildberries & Russ изучит предостережение ФАС о возможном нарушении закона о защите конкуренции при открытии счетов предпринимателей в банке компании.

Источник: Комсомольская правда

Совместная компания Wildberries & Russ изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об открытии счетов продавцов в Вайлдберриз банке, что может нарушать закон о защите конкуренции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

«Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес», — говорится в сообщении.

При этом представители Wildberries & Russ подчеркнули, что открытие счета в Вайлдберриз банке не имеет обязательств по его использованию среди предпринимателей. В компании указали, что он необходим для регистрации на платформе, чтобы тщательно проверить новых продавцов, представляющих свои товары. Отсутствие счета в Вайлдберриз банке также не является основанием для блокировки личного счета предпринимателей.

Ранее KP.RU сообщал, что ФАС согласовала передачу группы Russ в объединенную с Wildberries компанию.

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