Wildberries изучит предупреждение ФАС о счетах продавцов в Вайлдберриз банке

При этом представители Wildberries & Russ подчеркнули, что открытие счета в Вайлдберриз банке не имеет обязательств по его использованию среди предпринимателей. В компании указали, что он необходим для регистрации на платформе, чтобы тщательно проверить новых продавцов, представляющих свои товары. Отсутствие счета в Вайлдберриз банке также не является основанием для блокировки личного счета предпринимателей.