Российские авиакомпании массово могут отменить рейсы в ряд стран

Ограничения на полеты российских авиакомпаний в регионе были введены Росавиацией ранее в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов и эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Тогда российским перевозчикам запретили использовать воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара, а также выполнять рейсы в аэропорты Израиля и Ирана. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.