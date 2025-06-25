Появились подробности гибели студента из Курска, которого наградил Путин

«Потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник. Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую. Потом занесли девочку в дом, пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — рассказала собеседница агентства.