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Появились подробности гибели студента из Курска, которого наградил Путин

Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном маленькой девочки.

Источник: Аргументы и факты

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, которого российский лидер Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших», ушел из жизни при попытке спасения раненого украинским БПЛА ребенка. Об этом агентству РИА Новости рассказала сестра курянина Диана Минаева.

По ее словам, Илья отправился в один из приграничных районов, чтобы передать своим родителям лекарства, продукты, а также помочь по дому. В определенный момент мимо дома проезжала семья с детьми. Глава семейства остановился и вышел из автомобиля, когда над транспортным средством появился украинский беспилотник.

«Потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник. Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую. Потом занесли девочку в дом, пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — рассказала собеседница агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Суджанском районе Курской области при попытке задержания мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров.

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